قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، اليوم الأحد، إن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا وصل حاليا إلى 140 لقاحا كل دقيقة.
وأضاف "جونسون"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "إنه لأمر لا يصدق أننا نقدم اللقاح الآن بمعدل 140 ضربة في الدقيقة.. شكرا مجددا لكل من يساعد في هذا الجهد الوطني.. دعونا نواصل حماية العاملين في هيئة الصحة الوطنية من خلال البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح".
وجاء تصريح جونسون في أعقاب تصريح مماثل للرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، سايمون ستيفنز، الذي قال إن الهيئة تقوم حاليا بالتطعيم بمعدل 140 لقاحا في الدقيقة، مشيرا إلى أنها في طريقها للوصول إلى 1.5 مليون جرعة بنهاية هذا الأسبوع.
وأشار ستيفنز إلى أن عملية التطعيم في إنجلترا أسرع بنحو 4 مرات من سرعة اكتشاف إصابات جديد بـفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا بلغ 140 لقاحا في الدقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.