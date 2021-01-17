نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة خطاب للديوان الملكي للعلاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة كتابة صيغة خطاب للديوان الملكي للعلاج، حيث هناك الكثير من الأشخاص السعوديين وغير السعوديين المصابين بأمراض تحتاج إلي علاج فوري داخل المملكة العربية السعودية، لذالك يحاولون هؤلاء المواطنين الحصول على المساعدة الفورية من اجل العلاج علي نفقة الدولة، وذلك نظرا للتكلفة الكبيرة جدا والخاصة بثمن العلاج عليهم، لهذا يتم تقديم طلبات خاصة بالحصول على مساعدات مالية لشراء علاج على نفقة الدولة السعودية.

صيغة خطاب للديوان الملكي للعلاج

يتم تقديم طلب مساعدة مالية في الديوان الملكي السعودي من خلال كتابة خطاب طلب علاج بالطريقة التي سوف نذكرها لكم أداناه، حيث يمكن استخدامها في كتابة هذا المعروض.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ، ، ، صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود معالي وزير الديوان الملكي/……. لكم مني أطيب التحيات وبعد، عجز الأطباء عن إيجاد العلاج المناسب لي في المملكة، وأشاروا عليه السفر لتلقيه في الخارج، لكني لا أملك المال الكافي لذا أتسم بكم خيراً بالسماح لي بالسفر للعلاج على نفقة المملكة، داعياً الله أن يجازيكم عني خيراً، ويحفظكم من كل شر. اسم المرسل/………… رقم الهاتف/…………..

من ثم يجب علي المواطنين الذين يرغبون في إرسال نموذج رسالة طلب علاج عليهم إرفاق جميع المستندات الثبوتية التي تؤكد حقيقة كلامكم كما ذكرنا في صيغة طلب مساعدة للعلاج، حيث يتم الرد علي جميع الخطابات في خلال شهر أو أقل في الغالب.