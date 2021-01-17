أخبار اليمن : صد هجوم واسع للمرتزقة بالحديدة ومصرع العشرات

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صد هجوم واسع للمرتزقة بالحديدة ومصرع العشرات

تصدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجوماً واسعاً لمرتزقة العدو السعودي في حيس، ضمن خروقاتهم المستمرة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة وريفها. صد هجوم واسع للمرتزقة بالحديدة ومصرع العشراتتصدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجوماً واسعاً لمرتزقة العدو السعودي في حيس، ضمن خروقاتهم المستمرة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة وريفها. وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات متخصصة من الجيش واللجان خاضت معارك عنيفة ضد المرتزقة أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع عسكرية شمال غرب مديرية حيس مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، استمرت لساعات. واكد المصدر تكبيد المرتزقة خسائر مادية وبشرية كبيرة واوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى واجبرتهم على التراجع والفرار، يحلمون أذيال الهزيمة والانكسار. وتزايدت مؤخراً وتيرة الهجمات في مناطق متفرقة من الحديدة في تصعيد خطير للمرتزقة قد يؤدي إلى إفشال الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.

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