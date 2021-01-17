الشؤون الدينية بتونس: إعادة فتح الجوامع والمساجد اعتبارًا من غد الاثنين

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى بيان على صفحتها الرسمية، أن ذلك لم يكن ليحدث لولا صبر الجميع وتقيدهم شبه الكلى، بما ورد ببروتوكول الصحة الاحترازى للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة أو عدوى فى الجوامع والمساجد.

ودعت الوزارة، رواد بيوت الله، للحرص على تطبيق البروتوكول الصحى وأن يتبعوا التدابير الصحية اللازمة، وتشمل التدابير التى ذكرتها الوزارة، الوضوء بالبيت و إحضار السجّاد الخاص وارتداء الكمامات الواقية مع التأكيد على وجوب احترام التباعد الجسدى بما لا يقل عن متر بين المصلين.