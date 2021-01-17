جدة - نرمين السيد - وتخوض السلطات فى إندونيسيا سباقا مع الزمن يوم الأحد 17 يناير 2021 فى جزيرة سولاوسى فى محاولة للعثور على ناجين محتملين من الزلزال.
واكتظت المستشفيات بمئات الجرحى منذ الزلزال الذى بلغت شدته 6,2 درجات وضرب المنطقة فجر الجمعة.
وقد أثار حالة من الذعر بين سكان غرب الجزيرة التى دمرها فى 2018 زلزال قوى جدا أعقبه تسونامى مدمر أسفر عن سقوط 4.300 قتيل.
وخلال اليومين الماضيين تم انتشال عشرات الجثث من تحت أنقاض مبان منهارة فى ماموجو كبرى مدن المنطقة التى يبلغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة ودمر فيها مستشفى ومركز للتسوق.
وعثر على ضحايا آخرين فى الجنوب حيث شعر السكان بهزة ارتدادية قوية صباح السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا زلزال سولاوسى فى إندونيسيا إلى 81 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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