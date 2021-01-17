الشرطة الروسية توقف عددا من أنصار نافالنى بمطار موسكو

جدة - نرمين السيد - أوقفت الشرطة فى مطار موسكو، اليوم الأحد، عددا من حلفاء المعارض الروسى اليكسى نافالنى المرتقب وصوله إلى روسيا آتيا من ألمانيا، وذلك بعدما توجهوا الى المطار لاستقباله، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.





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