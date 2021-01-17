رقم قياسي جديد.. بريطانيا تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 38598 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الهيئة إنه تم تسجيل 671 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن عدد البريطانيين الذي تلقوا جرعات لقاح كورونا، وصل إلى 3,857,266 شخصًا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق إن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا وصل حاليا إلى 140 لقاحا كل دقيقة.
وأضاف جونسون في تغريدة على حسابه في تويتر "إنه لأمر لا يصدق أننا نقدم اللقاح الآن بمعدل 140 ضربة في الدقيقة. شكرا مجددا لكل من يساعد في هذا الجهد الوطني. دعونا نواصل حماية العاملين في هيئة الصحة الوطنية من خلال البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح".
وجاء تصريح جونسون في أعقاب تصريح مماثل للرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، سايمون ستيفنز، الذي قال إن الهيئة تقوم حاليا بالتطعيم بمعدل 140 لقاحا في الدقيقة، مشيرا إلى أنها في طريقها للوصول إلى 1.5 مليون جرعة بنهاية هذا الأسبوع.
وأشار ستيفنز إلى أن عملية التطعيم في إنجلترا أسرع بنحو 4 مرات من سرعة اكتشاف إصابات جديد بـفيروس كورونا.
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