كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر والجوال بالإصدار الحديث 2021

كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر والجوال ، لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب التي يلعبها الكثير في السنوات الأخيرة فهي تشبه ألعاب أخرى قائمة على البقاء للأقوى فيتم اللعب والتنافس في منطقة محددة للقتال، لعبة فورت نايت من يمكن لعبها بواسطة الكومبيوتر والجوال بشرط أن يكون كلا من الكمبيوتر والجوال ذات إمكانيات عالية فتابعوا معنا كيفية تنزيل وتثبيت اللعبة على الكومبيوتر والجوال .



كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

لابد أن يتوافر عدة مواصفات في الكمبيوتر الخاص بك حتي لتتمكن من تحميل وتشغيل فورت نايت وهي كالآتي:

8GB RAM

كارت الشاشة نيفيديا GTX 660 أو AMD Radeon HD 7870 , سعة ٢جيجا بايت.

ثم بعد ذلك الدخول على الروابط الخاص بتحميل لعبة فورت نايت .

ثم الضغط على ويندوز سوف يتم تنزيل الملف الخاص باللعبة.

قم بفتح الملف ثم الضغط على تثبيت اللعبة، سوف يأخذ بضع الوقت للتحميل وتثبيت اللعبة على سطح المكتب

بعد تثبيت اللعبة يتطلب منك تسجيل الدخول من خلال الإيميل الخاص بك على أي إيميل تريد التسجيل به فيس بوك أو سناب شات أو جيميل أو تقوم بفتح حساب جديد.

ثم تقم باختيار المكان الذي تريد تثبيت اللعبة في المكان الذي تريده على جهازك الكومبيوتر.

تثبيت لعبة فورت نايت على الجوال

يوجد عدة مواصفات لابد من تواجدها في هواتف الأندر ويد حتى تدعم تشغيل اللعبة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع التالي epicgames

ثم تحديد نوع نظام تشغيل الجوال.

ثم الضغط على تحميل ثم تثبيت اللعبة على الجهاز.

بعد التثبيت افتح اللعبة ثم قم بتسجيل الدخول عبر الإيميل الخاص بالشخص في الفيس بوك أو جيميل أو سناب شات، أو تسجيل دخول بايميل جديد.

وبهذا قد وضحنا طرق تنزيل لعبة فورت نايت على الجوال والكمبيوتر بكل سهولة حيث أن تنزيل اللعبة لا يستغرق المزيد من الوقت وقد تم ذكر روابط الدخول لتتمكنوا من التنزيل مباشرة، ولكن يجب عليك عند تنزيل لعبة فورت نايت أن تكون هناك مساحة تكفي في جوالك لتحميلها لكي تعمل بسرعة.