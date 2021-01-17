الاستعلام عن تأشيرة تجارية وسياحية بالسعودية بمنصة التأشيرات الإلكترونية

الاستعلام عن التأشيرة التجارية بالسعودية، فقد قامت وزارة الخارجية السعودية بتحديث نظام التأشيرات التجارية وتحديث طريقة الاستعلام عن تأشيرة تجارية إلكترونياً عبر منصة التأشيرات الإلكترونية بالمملكة، حيث وفرت وزارة الخارجية السعودية العديد من الآليات الجديدة التي من خلالها يتم تيسير وتسريع كافة الإجراءات من أجل الحصول على التأشيرة التجارية للدخول إلى المملكة وفق شروط السفر إلى المملكة التي تحددها الوزارة، ويبحث الكثير من المستثمرين الأجانب عن الخطوات الصحيحة لإصدار تأشيرات تجارية من أجل الدخول إلى السعودية، وتهدف وزارة من تحديث الاستعلام عن التأشيرات التجارية إلكترونياً والتي من السهل الحصول عيلها خلال 24 ساعة من تسلم الجواز، وسوف نوضح لكم كيفية طلب التأشيرة السياحية والاستعلام عن التأشيرة التجارية للسعودية.

أنواع التأشيرات التجارية داخل المملكة العربية السعودية

وزارة الخارجية السعودية، قد حددت عدد من الضوابط الإجرائية التي تعمل علي تسهيل وتسريع الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، من أجل النجاح في زيادة الاستثمار بالقطاع السياحي والاستثماري أيضاً، حيث توفر الوزارة الاستعلام عن تأشيرة تجارية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية من ضمن عدد من التأشيرات التجارية التالية التي توفرها الوزارة وهي:

تأشيرة زيارة خاصة برجال الأعمال.

تأشيرة الزيارة التجارية التي تم تخصيصها لمنشأة عاملة داخل أراضي المملكة.

تأشيرة خاصة بالوفود التجارية.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة تجارية

تسهل وزارة الخارجية كافة الإجراءات التي تتم من أجل إصدار التأشيرة التجارية إلكترونيـًا بدون الحاجة إلى خطاب دعوة، ويتم ذلك عبر الربط بين كافة السلطات المعنية ووفق مراقبة إلكترونية، وتعد الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الخاصة بالتواصل الإلكتروني مع رجال الأعمال الراغبين في الحصول علي تأشيرة تجارية أو سياحية، كما يتم الموافقة علي طلبات الوفود التجارية خلال يومين علي الأكثر من تاريخ التقديم عليها، ويتم الاستعلام عن التأشيرات التجارية من خلال الدخول علي موقع وزارة الخارجية السعودي.