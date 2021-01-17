منصة مدرستي قد طرأ عليها تحديث جديد يخص مهام المعلم، وهذا بعد أن تم الإعلان رسميًا عن إستمرار نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، حيث رأت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة أن هذا هو القرار السليم لردع إنتشار فيروس كورونا المستجد، خاصةً وقد سجل نظام العليم عن بعد نجاحًا كبيرًا في الفصل الدراسي الأول، ولذا طورت الوزارة منصة مدرستي التعليمية لتسهل عملية التعليم أكثر على الطالب والمعلم، كما وضحت الوزارة آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ومواعيد اليوم الدراسي، وكذلك بعض آليات الدراسة في التعليم الجامعي والمتوسط، واليوم نوضح لكم القرارات التي تم إتخاذها بتفصيل أكثر.

تحديث منصة مدرستي وخطوات تسجيل الدخول لخدمات الفصل الدراسي الثاني 1442

تم وضع نظام مبدأي لمنهجية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تم تحديث منصة مدرستي التعليمية لتعزيز ما تقدمه من خدمات للمعلم والطالب، فقد بدأ السماح بجدولة الحصص على المنصة للمعلم والسماح للطالب بالإطلاع عليها، وفي مقال اليوم نعرض لكم خطوات التسجيل في المنصة ليتمكن المستخدم من الدخول عليها بكل سهولة.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

يتم الدخول على خدمات المنصة من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة مدرستي الجديد. الضغط على خانة تسجيل الدخول. إدخال البيانات الخاصة بإسم المستخدم والرقم السري، وملئ كافة الحقول المطلوبة. المتابعة لإتمام عملية تسجيل الدخول إلى المنصة.

منصة مدرستي للمعلم التحديث الجديد

تم إضافة تحديث جديد في المنصة خاص بالمعلم، ونوضح لكم فيي التالي فوائد التحديث الجديد وما يقدمه من خدمات جديدة:

إمكانية البدء في جدولة الحصص الإفتراضية، ويسمح بهذا مباشرةً بعد إتمام إعدادات الجداول الدراسية بواسطة قائد المدرسة.

إمكانية إختيار الإثراءات والأهداف وتحديدها لكي تظهر مباشرةً للطلبة والطالبات في الدرس.

يمكن للمعلم جدولة الدروس الخاصة بحصص أسبوع واحد فقط لا غير.

التعليم في السعودية

أصدرت وزارة التعليم بيانًا بتاريخ 13 يناير 2021 يوضح آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وشمل البيان كذلك التعليم الجامعي، وفي التالي نوضح لكم أهم ما جاء في البيان من نقاط:

إستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال أدوات التعليم عن بعد المتمثلة في المنصات التعليمية، وقنوات عين، وقنوات دروس على اليوتيوب، والقنوات الفضائية التعليمية، على أن يستمر العمل بهذا النظام مدة العشر أسابيع الأولي في الدراسة.

يبدأ اليوم الدراسي للمرحلة الإبتدائية في الساعة الثالثة عصرًا، بينما يبدأ اليوم للمرحللتين المتوسطة والثانوية في الساعة التاسعة صباحًا.

ستكون الدراسة الجامعية من خلال نظام التعليم عن بعد للمقرات النظرية، أما بالنسبة للمقررات العملية فالدراسة بها ستكون بنظام الحضور، مع أخذ التدابير اللازمة للتصدي للفيروس.

عرضنا لكم أحدث ما تم تقديمه من تطوير في منصة مدرستي السعودية، وكذلك خطوات التسجيل في المنصة، بحيث إتجه الكثير إلى التسجيل بها بعد قرار وزير التعليم بأستمرار إتباع نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، كما عرضنا لكم آلية الدراسة في الفصل الدراسيي الثاني وفقًا لأحدث القرارت الصادرة عن وزارة التعليم السعودية.