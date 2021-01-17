Samsung Galaxy S21 Ultra 5G الأفضل في سلسلة سامسونج سعره ومواصفاته

أزاحت الستار في مؤتمرها الصحفي الأخير عن أحدث سلسلة جوالات من نوع Samsung Galaxy S21 و Samsung Galaxy S21 Plus و Samsung Galaxy S21 Ultra اليوم سوف نستعرض مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s21 الترا الأفضل في سلسلة سامسونج الجديدة فتابعوا معي المواصفات وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية في السطور القليلة القادمة.

الجوال يدعم خاصية NFC ويمكن تشغيله عن طريق ال s pen الخاص من سامسونج.

نوع شريحة اتصال NANO SIM به مدخل لشريحتين.

الجوال يأتي بتدعيم شبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G والجيل الخامس 5G.

هاتف سامسونج S21 ultra يأتي مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف تحت الماء بقدرة تحمل نصف ساعة بشهادة من IP86 .

الهاتف يأتي بخامات عالية الجودة تتكون من ظهر زجاجي مضاف عليه طبقة حماية من نوع جوريلا فيتكس مع إطار معدني مصنوع من الألومنيوم.

أبعاد الجوال 165.1*75.6*8.9 ملم ووزنه 228 جرام.

نوع الشاشة كعادة سامسونج فأنها رايدة في صناعة شاشة الهواتف الذكية ببراعة فتأتي الشاشة من نوع Dynamic Amoled 2X بمساحة إجمالية 6.8 بمنحنى بسيط في طرف الشاشة بجودة 1400*3200 بكسل وكثافة بكسلات 516 بكسل لكل بوصة مع طبقة حماية على الشاشة تأتي من نوع Corning Gorilla Glass victus أيضا الشاشة تدعم تردد 120 هرتز مع تباين 3M:1 مع سطوع عالي يصل ل 1500 شمعة.

الذاكرة العشوائية للهاتف 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت من نوع 3.1 UFS.

أداء معالج هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra المعالج يأتي من شركة سامسونج نفسها وهو اكسنوس 2100 بتقنية 5NM وهو معالج قوي للغاية فهو يعادل معالج سناب دراجون 888 وكيرين 9000 فهو قادر علي تشغيل الألعاب الثقيلة والعمل اليومي المكثف وهو داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

المعالج يأتي من شركة نفسها وهو اكسنوس 2100 بتقنية 5NM وهو معالج قوي للغاية فهو يعادل معالج سناب دراجون 888 وكيرين 9000 فهو قادر علي تشغيل الألعاب الثقيلة والعمل اليومي المكثف وهو داعم لشبكات الجيل الخامس 5G. 40 ميجا بكسل للكاميرا الأمامية بفتحة عدسة F/2.2 فتعطي أفضل أداء مع تجربة للتصوير هائلة وهي أفضل من الكاميرا الأساسية الخاصة بهاتف Samsung S21 plus 5G وهي 10 ميجا بكسل فقط.

وهي 10 ميجا بكسل فقط. أربع كاميرات خلفية واحدة أساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل والثانية للتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة خاصة بالزووم وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل والكاميرا الرابعة تأتي أيضا بدقة 10 ميجا بكسل وكلا من الكاميرات الأربعة يدعم المثبت البصري فيعطيك تجربة تصوير رائعة.

هاتف سامسونج S21 الترا به عازل للضوضاء أثناء المكالمات او التسجيل وذلك عن طريق ثلاثة ميكروفونات عازلة للضوضاء والضجيج.

ترددات WIFI a/b/g/n/ac/ax مع دعمه لنقطة اتصال hotspot و wifi direct و dual- band .

بلوتوث جوال Samsung Galaxy S21 Ultra يدعم خاصيتين A2DP , LE مع اصدار للبلوتوث 5.1.

يدعم خاصيتين A2DP , LE مع اصدار للبلوتوث 5.1. هاتف سامسونج s21 الترا قادر ومدعوم لتصوير فيديوهات بجودة 8K و 4K .

قادر ومدعوم لتصوير فيديوهات بجودة 8K و 4K . وسيلة الأمان في الجوال يأتي هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra بخاصية مستشعر بصمة الأصبع مدمجة في الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية من نوع الترا سونيك وخاصية بصمة الوجه.

بخاصية مستشعر بصمة الأصبع مدمجة في الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية من نوع الترا سونيك وخاصية بصمة الوجه. الهاتف يدعم أيضا مستشعرات التقارب والتسارع والجيروسكوب والضغط الجوي والبوصلة.

5000 مللى أمبير سعة البطارية وتدعم للشحن السريع بقوة 25 وات وشحن لاسلكي مع قوة 15 وات وشحن عكسي لاسلكي بقوة 4.5 وات.

الجوال يأتي مع أحدث واجهة من اندرويد 11 ووجهة داخلية من سامسونج one UI 3.1.

هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra يأتى بلونين فقط الأسود والفضي.

يأتى بلونين فقط الأسود والفضي. أحدث منفذ USB يأتي من نوع TYPE C مع دعم OTG.

مواصفات جوال Samsung Galaxy S21 Ultraسعر هاتف Samsung S21 Ultra 5G في المملكة العربية السعودية

الجوال يأتي بنسخة وحيدة 256 جيجا مساحة تخزينية و12 جيجا ذاكرة عشوائية يأتي بسعر 5445 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات وسعر هاتف Samsung Galxy S21 Ultra 5G في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.