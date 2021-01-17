أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عران سلمان العران

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عران سلمان العرانبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ عران سلمان احمد العران رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام وأحد الشخصيات الإجتماعية الفاعلة بمديرية قطابر -محافظة صعدة- الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عُمر سخّره لخدمة الوطن والشعب.. والاهتمام بقضايا منطقته، حيث كان عضواً نشطاً وأحد الشخصيات الوطنية والكوادر التنظيمية المجتهدة في المؤتمر الشعبي العام.

وعبّر رئيس المؤتمر في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ مطران سلمان احمد العران، وإلى نجل الفقيد حسين عران سلمان احمد العران واخوانه، وكافة آل العران بمديرية قطابر وقبيلة آل احمد جماعة بمحافظة صعدة، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام..

سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..