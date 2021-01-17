أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 407 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 407 خلال 24 ساعة
صعّدت قوى العدوان من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث بلغت 407 خروقات خلال الـ24 ساعة الماضية بينها زحف في حيس.
وأوضح مصدر في عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان الخروقات شملت 8 غارات لطيران تجسسي على حيس والدريهمي والجبلية وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والفازة والجبلية والدريهمي.
وأشار المصدر إلى استحداث قوى العدوان تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو16، إلى جانب ارتكاب 118 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 1366 صاروخ وقذيفة و264 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
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