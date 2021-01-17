هزة أرضية بقوة 4.1 درجات تضرب ولاية ألازيغ شرقى تركيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" إن "الهزة وقعت فى مركز الولاية على عمق 17 كلم بعد منتصف النهار بقليل". ولم ترد بعد أى معلومات عما إذا كانت هناك خسائر جراء الكارثة. يذكر أن هزة مماثلة ضربت الأسبوع الماضى منطقة كاليجيك فى أنقرة، وكانت على عمق 12 كلم. وأشارت السلطات المحلية إلى أنها "لم تتلق" أى بلاغات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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