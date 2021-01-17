ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور فى السودان، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية التى شهدتها مدينة الجنينة، ارتفعت إلى 83 قتيلا و160 جريحا.

وأشارت اللجنة فى بيان منشور اليوم الأحد على صفحتها فى "فيسبوك" إلى أن حصيلة الجرحى جراء أعمال العنف التى احتدمت صباح أمس السبت سجلت مصابين فى صفوف القوات المسلحة.

وذكرت اللجنة أن الأطقم الطبية تبذل جهودا متواصلة لتقديم الرعاية إلى المصابين، بما فى ذلك عمليات جراحية جارية حاليا فى مستشفى الجنينة التعليمى ومستشفى السلاح الطبى.