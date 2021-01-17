مرتزقة تركيا يحرمون مليون شخص من المياه فى الحسكة

جدة - نرمين السيد - قطعت القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين مياه الشرب عن مدينة الحسكة السورية وريفها الغربى، بعد إيقاف تشغيل محطة مياه (علوك) بريف مدينة رأس العين، وذلك فى إطار انتهاكاتها اللاإنسانية المتواصلة بحق المدنيين.





ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة، أن القوات التركية منعت عاملى المحطة التابعين للمؤسسة من تشغيلها وعمدت إلى إيقاف ضخ المياه ما يحرم نحو مليون مواطن من أهالى مدينة الحسكة والريف الغربى من مصدر المياه الوحيد.

يشار إلى أن القوات التركية، عمدت إلى إيقاف ضخ المياه من محطة علوك أكثر من 18 مرة منذ وجودها غير الشرعى فى ريف الحسكة الشمالى فضلا عن اعتدائها المستمر على البنى التحتية ومحطات وشبكات نقل الكهرباء فى المنطقة الشمالية للتضييق على الأهالى وتهجيرهم من مناطقهم عبر حرمانهم من سبل الحياة فيها.