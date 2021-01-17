الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى ببناء 780 وحدة استيطانية

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن الاستيطان غير شرعى بموجب القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى، وآخرها القرار 2.334 الذى حظى بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنه يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين.
واعتبر أن هذه القرارات الإسرائيلية المتتالية هى محاولة استباقية من قبل الحكومة الإسرائيلية، لتقويض أى جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.
ودعا المجتمع الدولى إلى التدخل الفورى والعاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلى على وقف تدميرها الممنهج والمخطط لحل الدولتين، مؤكدا أن الاستيطان يدمر أى فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
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