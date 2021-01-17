تركيا.. 165 وفاة و6436 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 165 وفاة و6436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و262 ألفا و864.
وحتى الآن تعتبر تركيا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ2.3 مليون حالة، والـ18 من حيث الوفيات بواقع 23 ألف حالة.
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