وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر المسلمين من الصلاة في المساجد

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأحد، المسلمين من الصلاة في المساجد، قائلأ إن ذلك يعرض أرواحهم لخطر الإصابة بالفيروس.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن جانتس قوله: "من يصلي في المساجد أو حتى الكنائس والمعابد، ومن يلتقي بعدد كبير من الأشخاص يضع أرواح الآخرين في خطر".
ودعا رئيس حزب "أزرق- أبيض" الجميع إلى الالتزام بالقانون قائلا: القانون في تل أبيب، وشفاعمرو وبيتار، وعيليت وأشدود، هو نفس القانون.
وشدد على ضرورة أن يلتزم الجميع بالقواعد التي وضعتها السلطات لمواجهة تفشي كورونا، مشيرا إلى اليهود الأرثوذكس، وعرب إسرائيل زاعمًا أنهم أبرز المنتهكين لقواعد الإغلاق.
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