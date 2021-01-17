بعد وصوله موسكو.. الشرطة الروسية تعتقل المعارض ألكسي نافالني

ألقت السلطات الروسية، منذ قليل، القبض على المعارض ألكسي نافالني فور وصوله إلى مطار في العاصمة موسكو، حسبما أفادت شبكة "بي.بي.سي".

وعاد نافالني إلى موسكو، اليوم الأحد بعد عدة أشهر من التواجد في ألمانيا، للتعافي من عملية التسميم التي تعرض لها باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك",

واستقل أليكسي نافالني طائرة تابعة لشركة طيران "بوبيدا" في ألمانيا، عائدا إلى روسيا، بالرغم من تأكيد السلطات الروسية أنه سيتم اعتقاله إذا عاد إلى البلاد.

والأربعاء، أعلن المعارض الروسي أنه سيعود رغم تهديدات الاعتقال. وردا على إعلانه، أكدت خدمة السجون الروسية، الخميس، أنه سيواجه الاعتقال الفوري بمجرد عودته.

واتهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمحاولة ردعه عن العودة إلى الوطن بقيود قانونية جديدة، كما ألقى باللوم على الكرملين في عملية تسميمه، الأمر الذي نفاه الكرملين مرارا.