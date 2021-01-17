قبل رحيله.. ترامب يطلب 2 مليار دولار

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر أحد مستشاريه أنه يريد جمع 2 مليار دولار من أجل تشييد مكتبة رئاسية ومتحف شخصي في منتجعه بولاية فلوريدا.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أخبر أحد المسئولين السابقين بحملته الرئاسية، وهو دان سكافينو، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، أن يبدأ بشكل فوري في جمع هذا المبلغ، من عدة متبرعين من أنصار ترامب.

وأشارت إلى أن ترامب سيستهدف صغار المتبرعين الذين ساهموا في تمويل حملته للترشح لولاية ثانية أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويعود تقليد امتلاك مكتبة رئاسية ومتحف شخصي للرؤساء إلى الرئيس فرانكلين روزفلت ، الذي أهدى أوراقه للحكومة الفيدرالية في عام 1939، إلى جانب ممتلكاته في نيو هايد بارك عند وفاته.

ومنذ ذلك الحين شيد كل رئيس مكتبة من خلال حملة تبرعات الخاصة، والتي عادة ما تكون في الأماكن التي يكون لديهم فيها نفوذ قوي.