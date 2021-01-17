انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط ورابط التقديم في النيابة العامة 1442 عبر موقع جدارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يسعى العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمعرفة كيفية التقديم في النيابة العامة 1442 حيث أعلنت النيابة العامة عن حاجتها لـ 671 وظيفة إدارية للخريجين الحاصلين على تخصصات مناسبة من الرجال والنساء، ويهتم الشباب الخريجين بدرجات علمية مرتفعة بمعرفة شروط التقديم بالنيابة الإدارية ورابط التقديم وكذلك الوظائف المتاحة وكل هذا سنعرضه لكم في مقالنا.

كيفية التقديم في النيابة العامة 1442

يقدم موقع جدارة الإلكتروني خدمة هامة بالتعاون مع هيئة النيابة العامة وهي إمكانية التقديم من خلاله على الوظائف المتاحة وهناك بعض الخطوات الواجب اتباعها أولًا وهي:

تسجيل حساب شخصي على موقع جدارة ويتم الدخول عليه أو من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة ورابط الدخول عليه من هنا.

يتم اختيار أيقونة ” الوظائف الإدارية ” وبعدها يمكنك الدخول على حساب المتقدم.

قم بملء كافة البيانات البيانات وإدخال كافة المستندات الواجب إرفاقها بالطلب.

قم بالدخول على الوظائف المتاحة واختر الوظيفة حسب مؤهلك الدراسي.

قم باستكمال إدخال بياناتك بدقة وقبل تأكيد الطلب يجب التأكد من صحة بياناتك كاملًا حتى لا يتم إلغاءه.

اضغط على تم وبهذا تكون قمت بالتقديم على الوظيفة بشكل إلكتروني وهو المطلوب.

شروط التقدم لوظائف النيابة العامة عبر جدارة

هناك عدة شروط تم وضعها يجب معرفتها والإطلاع عليها جيدًا حتى يتم قبول طلب الوظيفة مع العلم أن كل تلك الشروط مهمة للغاية أي في حالة وجود خلل بشرط لا يتم قبول الطلب وهذه الشروط هي: