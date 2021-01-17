طريقة حل الواجبات في منصة مدرستي التعليمية 2021

كيفية حل الواجبات في منصة مدرستي ؟ يعتبر ذلك السؤال هو واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تتكرر بصفة يومية في الحديث بين الطلاب وبعضهم في مختلف المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية وذلك حتي يتمكن جميع الطلاب من القيام بالعملية الخاصة بحل الواجبات المدرسية التي تقدم يومياً في المنصة.

حل الواجبات في منصة مدرستي

بعد أن ينتهي المعلمون من شرح مختلف الدروس علي منصة مدرستي التعليمية يرفعون بعض الواجبات والتي من دورها أن تساعد الطالب علي مذاكرة الدرس جيداً وأيضاً لأن يتم رفع مستواة في هذه المادة ويتم تحديد بعض الدرجات علي هذه الواجبات والتي تكون من ضمن درجات أعمال الفصل الدراسي والتي الهدف منها معرفة الطالب المتفوق وأيضاً تتيح هذه المنصة الكثير من الأدوات إلي كافة المعلمين في المملكة والتي تجعل لهم المنصة الرقمية تشبه المدرسة الواقعية.

طريقة الحضور في منصة مدرستي

يجب أن يحضر الطالب كافة الحصص المدرسية يومياً علي منصة مدرستي التعليمية حيث يستطيع الطالب الحضور عن طريق أتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع منصة مدرستي علي الأنترنت.

يدخل أسم المستخدم ثم رقم السر لأن يسجل الدخول في حسابة.

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار جدول الحصص من القائمة.

يتم عرض له الجدول الدراسي المقرر علية.

يختار الطالب الحصة التي عليها الموعد.

بعد ذلك يقوم الطالب بالنقر علي زر الحضور الآن.

يتم توجيه الطالب إلي الحصة.

طريقة حل الواجبات في منصة مدرستي

يجب أن يقوم الطالب بحل مجموعة الواجبات التي تكون علية من قبل المعلمون وحتي يستطيع الطالب حل الواجب يتوجب علية القيام ببعض الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية: