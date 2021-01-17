رابط تسجيل تحديث منصة مدرستي للعام الدراسي الثاني ودخول تطبيق تيمز وتوكلنا لاستكمال العملية التعليمية للتعليم عن بعد 1442

رابط تسجيل تحديث منصة مدرستي للعام الدراسي الثاني؛ يهتم الكثير من الطلاب في جميع المراحل التعليمية وكذلك أولياء الأمور والمعلمين داخل المملكة العربية السعودية، بكافة الأخبار المتعلقة بآلية سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث يقترب حلول الفصل الدراسي الثاني الذي أقرت فيه السعودية الإستمرار في تطبيق نظام التعليم عن بعد.

رابط تسجيل تحديث منصة مدرستي للعام الدراسي الثاني

ويتم ذلك من خلال المنصات التعليمية المتنوعة مثل منصة مدرستي التعليمية، ونظرا لإقتراب بداية الفصل الدراسي الثان يفقد تم تحديث منصة مدرستي التعليمية بالكثير من المميزات التي سوف نعرضها الآن، بالإضافة إلي رابط التسجيل في برنامج تميز

رابط منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد

مع إقرار وزارة التعليم السعودية بتطبيق نظام التعليم الإلكتروني عن بعد داخل الأراضي السعودية، وذلك منذ بداية أزمة كورونا، فقد تم إطلاق رابط منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، والمتخصصة في نقل العملية التعليمية بشكل طبيعي للطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة داخل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تتيح للطلاب الكثير من الخدمات التعليمية التي تساعدهم في محاكاة العملية التعليمية في الواقع، وتوفر لهم الكثير من الأشياء التي تعطي للتعليم الواقعية والسهولة.

تحديث منصة مدرستي التعليمية

بحلول الفصل الدراسي الثاني فقد تم إعداد الكثير من التحديثات الجديدة في منصة مدرستي التعليمية، وذلك لمساعدة الطلاب علي التمتع بتجربة تعليمية أفضل، وجاءت أهم التحديثات الجديدة علي النحو التالي.

يمكن للمعلم إعداد الجدول الدراسي من خلال منصة مدرستي بشكل إلكتروني.

تم تغيير أيقونة الدروس إلي الحصص وذلك بالإضافة إلي جدول الدروس إلي أسبوع واحد.

قامت وزرة التعليم السعودية بإضافة ما يقرب من 45 مصدر تعليمي إلي منصة مدرستي التعليمية، وذلك من خلال الڤيديوهات التعليمية المرئية، ووسائل متنوعة للتفاعل بين الطلاب وبعضهم البعض.

وكذلك المشاركة في ساحات النقاش المختلفة من خلال المنصة.

يمكن الطالب الإطلاع علي التقرير الخاص به، ومشاهدة الدرجات التفصيلية الخاصة بالطالب.

التعرف علي الأوقات المناسبة للتواصل مع المعلمين من خلال البريد الإلكتروني لتقديم الإستفسارات.

تحميل تطبيق توكلنا مدرستى

إزدادت التساؤلات كثيرا هذه الأيام عن الرابط المستخدم في تحميل تطبيق توكلنا، وجاء ذلك بعد أن تم توفير خدمة توكلنا مدرستي، والتي تتيح الطلاب إستخدام منصة مدرستي بسهولة من خلال تطبيق توكلنا، ويمكن الحصول علي تطبيق توكلنا مباشرة لأجهزة الأندرويد ، كما يمكن تحميل التطبيق لأجهزة الأيفون .

مميزات تطبيق تميز2021

يعتبر تطبيق تميز هو واحد من خيارات التعلم عن بعض بجانب منصة مدرستي، والتي تم إطلاقه من قبل وزارة التعليم السعودية، حيث يساعد الطلاب علي التواصل مع العملية التعليمية بشكل مباشر، ويضم الكثير من المميزات التي جعلت عمليات الإنضمام له تزداد بشكل كبير هذه الأيام، فهو من التطبيقات المميزة التي تساعد علي إجراء الإجتماعات بشكل إلكتروني مباشرة، كما يتوفر التحميل من قبل الأجهزة الذكية من أجهزة الأندرويد وأجهزة الأيفون.

رابط تحميل تطبيق تميز

قامت وزارة التعليم السعودية بدعوة الطلاب في كافة المراحل التعليمية في السعودية إلي تحميل تطبيق تميز، والذي يتيح لهم الدخول إلي الإجتماعات الإفتراضية في الجداول الدراسية المختلفة لجميع المراحل، كما خصصت وزارة التعليم السعودية رابط مباشر يمكن من خلاله تحميل تطبيق تميز .