قروض شخصية بدون ضمانات في السعودية للمقيمين والمواطنين

قروض شخصية بدون ضمانات في السعودية يبحث عنها المواطنون والمقيمون بالمملكة، فقد يلجأ أي شخص إلى فكرة الاقتراض نتيجة لحدوث أزمة اقتصادية معينة أو فتح مشروع صغير، ولكن يعجز في توفير أحد الضمانات التي يحتاج إليها البنك لإنهاء التمويل لضمان استرجاع مبلغ القرض في حال عدم سداد الأقساط الشهرية، وقد يكون هذا الضامن عقار أو قطعة أرض مملوكة للمقترض أو إحضار كفيل يعمل موظف في جها حكومية، ولكن نجد بعض الناس يصعب عليهم هذا الأمر؛ لذلك يلجأ البعض يبحث عن كيفية الحصول على تمويل شخصي سريع وفوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، ونستعرض عليهم من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق حول طريقة الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية والمواطنين، فتابعونا.

قروض شخصية بدون ضمانات

كيف يتم الحصول على قرض شخصي للعاطلين؟ ماهية قرض شخصي بدون كفيل من أكثر الأسئلة التي يتناولها طالبي التمويل من خلال الإنترنت، نقوم بتعريف مفهوم القروض الشخصية، القرض الشخصي هو التمويل الذي يصل عليها الأفراد كحل مالي واقتصادي لأي ضائقة مادية قد يتعرض إليها مثل متطلبات التعليم أو إنهاء مصاريف الزواج أو سداد ديون متراكمة على الشخص، وقد يلجأ البعض إلى القروض الشخصية لاستكمال مشروع صغير قيد الإنشاء أو بهدف إكمال منزل وغيرها من الأمور التي تحتاج من صاحبها إلى السيولة الكافية لإنجاز المهمة.

قروض شخصية بالتقسيط بدون كفيل في السعودية

يلجأ البعض إلى الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب عبر منصات التمويل الإلكترونية، كما يقدم البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية برامج تمويلية مختلفة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، فتتنوع حاجة العميل إلى التمويل حسب الفئة التي ينتمي إليها، فالبعض يلجأ إلى الافتراض من البنوك من أجل السياحة، حيث تعطي هذه المصارف القرض دون إطلاق الأحكام عليها بعد استيفاء الشخص لشروط بسيطة، فتوجد الكثير من البنوك في السعودية يعطي العميل قرض شخصي دون كفيل للمواطن السعودي، كما تمنح قروض دون كفيل للمقيم في المملكة من الجنسيات الأخرى، ولكن نجد الفائدة البنكية كبيرة إلى حد ما مقارنة بالفائدة في قرض يوفر فيها العميل الكفيل أو الضمان.

ما هي البنوك التي تقدم قرض شخصي بدون وظيفة في السعودية؟

نجد زيادة في أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن هذا النوع من القروض، ومن اشهر هذه البنوك البنك الأهلي والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة ومصرف الإنماء الشخصي وبنك الإمارات دبي الوطني الشخصي وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأول، كما يقدم بند التسليف السعودي للعاطلين عن العمل ، ولكن هذا النوع يتطلب وجود موظف حكومي ضامن للتمويل، وفي حال عدم السداد يتم استقطاع قيمة المديونية من راتب الكفيل الشهري.

قروض شخصية من البنك الأهلي السعودي

يقدم البنك الأهلي قروض شخصية بدن ضمانات للمقيمين والمواطنين بالمملكة، حيث يتيح برامج تمويل مميزة لجذب العملاء وكسب رضاهم، ووجدنا في قروض البنك الأهلي السعودي أكثر من خاصية تجعلها مختلفة عن المصارف الأخرى فيما يأتي:

لا يتم احتساب فوائد سنوية إذا قام العميل بتحديد فترة سداد لمدة ٦ شهور أو أقل من ذلك.

يتميز قرض البنك الأهلي بعدم وجود معدل نسبة مئوية في التمويل.

يمكن للعميل أن يحصل على قرض بحد أدنى ٥٠٠٠ ريال سعودي.

وعلى الجانب الآخر يتم التقديم على قرض شخصي من البنك الأهلي السعودي من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للبنك وإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع البنك الأهلي السعودي الإلكتروني. اضغط على خيار (خدمات الأفراد). قم باختيار أيقونة (تمويل الأهلي الشخصي). اضغط على خيار (تقدم بالطلب الآن).

قروض شخصية من بنك الجزيرة

يمكنكم الحصول على قروض بدون ضمانان في السعودية من بنك الجزيرة من خلال التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبنك عبر تتبع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك الجزيرة. اختيار أيقونة (التمويل الشخصي). إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول الفارغة المخصصة لها. اضغط على مربع (أنا لست برنامج روبوت). اضغط على أيقونة (إرسال الطلب). يقوم أحد مسئولي تسويق التمويل الشخصي بالتواصل مع مقدم الطلب. يمكن للعميل الاتصال على رقم بنك الجزيرة الموحد ٢٤٤٩٩٩٩٨٠٠ في حال رغبته في طرح أسئلة أو استفسارات تتعلق ببرامج التمويل وكيفية السداد.

قروض مصرف الإنماء الشخصي

يقدم مصرف الإنماء الشخصي برامج تمويل متميزة لعملائها، ومن أهم هذه البرامج هي القروض الشخصية بدون وجود كفيل، وفيما يلي نعرض لكم أهم مميزات قرض مصرف الإنماء الشخصي في السعودية:

يقدم المصرف القرض للعميل على أساس فكرة تمويل الأسهم بصيغ لا تتنافى مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يبلغ الحد الأقصى للتمويل إلى ٢ مليون ريال سعودي.

يحصل العميل على تمويل سريع وفوري من المصرف بعد استيفائه لشروط ومتطلبات التي حددها المصرف.

أما التسجيل الإلكتروني على قروض مصرف الإنماء الشخصي من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع مصرف الإنماء السعودي عبر الإنترنت. اضغط على ( خدمات الأفراد ). اختر أيقونة ( التمويل الشخصي ). قم بالضغط على مربع ( تقدم بطلبك الآن). إدخال البيانات المطلوبة بكل دقة ومراجعتها جيدا. اضغط على مربع (Iam not arobot). اضغط على مربع الإرسال.

قرض بنك الإمارات دبي الوطني الشخصي

يقدم بنك الإمارات دبي برامج تمويل بسقف عالي، حيث يصل قيمة التمويل إلى ٣ مليون ريال سعودي، ويفضل العميل هذا النوع من البنوك لأن يجد فيها الحل المالي الأمثل لسد كافة الاحتياجات التي تلزمه مهما كانت التكاليف لكبر قيمة القرض، ويمكنكم تقديم طلب التمويل من خلال إتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط موقع بنك الإمارات دبي. اضغط على خيار ( الخدمات الشخصية ). اختيار أيقونة ( التمويل الشخصي ). اضغط على ( عرض التمويل المناسب للعميل ). اضغط على مربع ( قدم الآن ). إدخال البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. اضغط على مربع Iam not arobot. قم بالضغط على مربع التقديم.

قرض البنك السعودي للاستثمار

يعتمد قرض البنك السعودي للاستثمار على الهيئة الشرعية للبنك، ويتميز تمويل البنك السعودي للاستثمار بعدة خصائص يجعل قروض هذا البنك جاذب للعملاء في السعودية، وفيما يلي مميزات للتمويل الشخصي من بنك السعودي:

لا يحتاج التمويل إلى إحضار كفيل.

يحصل العميل على مبلغ التمويل في نفس اليوم بشكل فوري وسريع في حال تقديم كافة المستندات المطلوبة.

يتم الإعفاء عن السداد في حالة وفاة المقترض أو تعرضه لعجز كلي دائم.

يتمكن العميل من التقديم للحصول على قرض آخر في حال سداده نسبة محددة يطلبها البنك أو رغبته في إعادة التمويل.

يمكن للعميل الحصول على قرض إضافي في حال زيادة راتبه الشهري.

يتم التسجيل في قروض البنك السعودي للاستثمار سواء كنت من المتقاعدين من المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع البنك للاستثمار. اضغط على خيار التمويل الموجود في أعلى الصفحة. اختيار أيقونة (التمويل الشخصي). اضغط على مربع (لمعرفة المزيد). تعرض الصفحة خيارين قم باختيار أحدهما حسب حالة العميل (التمويل الشخصي للمقيمين أو التمويل الشخصي للمتقاعدين). اضغط على لمعرفة المزيد. اضغط على أيقونة (تقديم الطلب) إذا كنت عميل سابق في البنك ثم اتباع الخطوات المتبقية. إذا لم يكن طالب التمويل عميل في البنك أو ليس لديك حساب اضغط على رابط تعيين النموذج. قم بتسجيل الدخول على فلكس كليك. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. قم بإرسال الطلب.

قروض شخصية من بنك الرياض

يتميز التمويل من بنك الرياض بخضوع كافة المعاملات المصرفية وبرامجه التمويلية لأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن حدد البنك شروط للحصول على القرض يجب استيفائها، نستعرض هذه الشروط فيما يأتي:

إذا كان طالب التمويل متقاعدا يجب ألا يزيد عمره عن ٧٠ عاما.

يجب ألا يقل راتب طالب التمويل عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.

يقدم البنك التمويل بهامش تنافسي لكل من القائمين على أعمالهم من العملاء.

أما فيما يتعلق بإنهاء عملية التقديم الإلكتروني يتم من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول على أون لاين الرياض. قم باختيار (طلب المنتجات) من القائمة الرئيسية. اختيار أيقونة (التمويل الشخصي). إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. اضغط على أيقونة (إرسال الطلب).

بعد الإنتهاء من هذه الخطوات في حال تم الموافقة على طلب التمويل يستقبل المستخدم رسالة من منصة نافذ على رقم جواله.