رابط وشروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442ه‍ عبر منصة ابشر للتوظيف

وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442ه‍، اكثر ما يتم البحث عليه في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية خلال تلك الساعات وذلك بعد إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة إلى حاجتها إلى تعين النساء في وظيفة جندي وذلك عبر توافق بعض الشروط علي من يرغب بالتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات لهذا قمنا عبر موقعكم ثقفني توضيح كافة المعلومات التي تساعدك في التسجيل في تلك الوظائف من خلال الفترات التالية سنبين إليكم رابط التسجيل والشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين وكذلك موعد التسجيل.

ينبغي علي المتقدمين أن يكونوا حاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها علي اقصي تقدير.

يجب علي المتقدمين أن يكونوا يحملن الجنسية السعودية.

ينبغي علي المتقدمات أن تكون لديهم سيرة ذاتية جيدة من حيث السيرة والسمعة.

يجب أن لا تكون على النساء المتقدمات أي قضايا سياسية أو جنائية.

ينبغي علي المتقدمات أن تكون لهم بطاقة هوية سارية المفعول.

يجب علي المتقدمين من النساء القبول في الاختبارات المتاحة.

ينبغي علي المتقدمة أن لا تكون قد تم فصلها من أي جهه عسكرية من قبل.

تتم عملية التقديم في وظائف المدرية العامة من خلال الدخول علي رابط ابشر للتوظيف ثم اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية والتي تشمل التالي:

بعد الدخول علي منصة أبشر للتوظيف واختيار الوظائف المتاحة والضغط علي الوظيفة التي ترغب بها. تقوم بمراجعة شروط الوظيف جيدا. الضغط بالموافقة علي الشروط والأحكام. الضغط علي تقديم الطلب.

يبدأ التسجيل بداية من اليوم الأحد الموافق 4/6/1442 الموافق 17 من يناير 2021 ويستمر باب التقديم مفتوح حتي نهاية يوم الخميس الموافق 8/6/1442 الموافق 21 من يناير 2021م