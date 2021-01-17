رابط وشروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442ه‍ عبر منصة ابشر للتوظيف

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وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442ه، اكثر ما يتم البحث عليه في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية خلال تلك الساعات وذلك بعد إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة إلى حاجتها إلى تعين النساء في وظيفة جندي وذلك عبر توافق بعض الشروط علي من يرغب بالتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات لهذا قمنا عبر موقعكم ثقفني توضيح كافة المعلومات التي تساعدك في التسجيل في تلك الوظائف من خلال الفترات التالية سنبين إليكم رابط التسجيل والشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين وكذلك موعد التسجيل.شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442
- ينبغي علي المتقدمين أن يكونوا حاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها علي اقصي تقدير.
- يجب علي المتقدمين أن يكونوا يحملن الجنسية السعودية.
- ينبغي علي المتقدمات أن تكون لديهم سيرة ذاتية جيدة من حيث السيرة والسمعة.
- يجب أن لا تكون على النساء المتقدمات أي قضايا سياسية أو جنائية.
- ينبغي علي المتقدمات أن تكون لهم بطاقة هوية سارية المفعول.
- يجب علي المتقدمين من النساء القبول في الاختبارات المتاحة.
- ينبغي علي المتقدمة أن لا تكون قد تم فصلها من أي جهه عسكرية من قبل.
تتم عملية التقديم في وظائف المدرية العامة من خلال الدخول علي رابط ابشر للتوظيف ثم اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية والتي تشمل التالي:
- بعد الدخول علي منصة أبشر للتوظيف واختيار الوظائف المتاحة والضغط علي الوظيفة التي ترغب بها.
- تقوم بمراجعة شروط الوظيف جيدا.
- الضغط بالموافقة علي الشروط والأحكام.
- الضغط علي تقديم الطلب.
يبدأ التسجيل بداية من اليوم الأحد الموافق 4/6/1442 الموافق 17 من يناير 2021 ويستمر باب التقديم مفتوح حتي نهاية يوم الخميس الموافق 8/6/1442 الموافق 21 من يناير 2021مخطوات التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442
- بعد الدخول علي موقع ابشر للتوظيف وتقديم الطلب يجب عليك تسجيل البيانات المطلوبة
- تحتوي البيانات المطلوبة علي التالي.
- الاسم رباعي.
- الحالة الاجتماعية.
- رقم الهوية الوطنية.
- رقم هوية الأب.
- مكان إصدار بطاقة الهوية.
- العنوان السكني.
- رقم بطاقة هوية الأب.
- ثم بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يجب عليك القيام بالضغط علي التالي.
- الضغط علي حفظ.
- تسجيل بيانات الشهادية العلمية بالتفصيل (سنة التخرج، التخصص، الدورات التي تم الحصول عليها).
- الضغط علي حفظ.
- وفي النهاية الضغط علي تقديم الطلب.
- بهذا تقوم بالانتهاء في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442ه.
الوسوم
وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442ه، اكثر ما يتم البحث عليه في الساعات الأخيرة من قبل المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية خلال تلك الساعات وذلك بعد إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة إلى حاجتها إلى تعين النساء في وظيفة جندي وذلك عبر توافق بعض الشروط علي من يرغب بالتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات لهذا قمنا عبر موقعكم ثقفني توضيح كافة المعلومات التي تساعدك في التسجيل في تلك الوظائف من خلال الفترات التالية سنبين إليكم رابط التسجيل والشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين وكذلك موعد التسجيل.شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442
- ينبغي علي المتقدمين أن يكونوا حاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها علي اقصي تقدير.
- يجب علي المتقدمين أن يكونوا يحملن الجنسية السعودية.
- ينبغي علي المتقدمات أن تكون لديهم سيرة ذاتية جيدة من حيث السيرة والسمعة.
- يجب أن لا تكون على النساء المتقدمات أي قضايا سياسية أو جنائية.
- ينبغي علي المتقدمات أن تكون لهم بطاقة هوية سارية المفعول.
- يجب علي المتقدمين من النساء القبول في الاختبارات المتاحة.
- ينبغي علي المتقدمة أن لا تكون قد تم فصلها من أي جهه عسكرية من قبل.
تتم عملية التقديم في وظائف المدرية العامة من خلال الدخول علي رابط ابشر للتوظيف ثم اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية والتي تشمل التالي:
- بعد الدخول علي منصة أبشر للتوظيف واختيار الوظائف المتاحة والضغط علي الوظيفة التي ترغب بها.
- تقوم بمراجعة شروط الوظيف جيدا.
- الضغط بالموافقة علي الشروط والأحكام.
- الضغط علي تقديم الطلب.
يبدأ التسجيل بداية من اليوم الأحد الموافق 4/6/1442 الموافق 17 من يناير 2021 ويستمر باب التقديم مفتوح حتي نهاية يوم الخميس الموافق 8/6/1442 الموافق 21 من يناير 2021مخطوات التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442
- بعد الدخول علي موقع ابشر للتوظيف وتقديم الطلب يجب عليك تسجيل البيانات المطلوبة
- تحتوي البيانات المطلوبة علي التالي.
- الاسم رباعي.
- الحالة الاجتماعية.
- رقم الهوية الوطنية.
- رقم هوية الأب.
- مكان إصدار بطاقة الهوية.
- العنوان السكني.
- رقم بطاقة هوية الأب.
- ثم بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يجب عليك القيام بالضغط علي التالي.
- الضغط علي حفظ.
- تسجيل بيانات الشهادية العلمية بالتفصيل (سنة التخرج، التخصص، الدورات التي تم الحصول عليها).
- الضغط علي حفظ.
- وفي النهاية الضغط علي تقديم الطلب.
- بهذا تقوم بالانتهاء في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442ه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط وشروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442ه عبر منصة ابشر للتوظيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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