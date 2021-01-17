شروط تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442 – رابط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات عبر موقع أبشر

شروط مكافحة المخدرات للنساء 1442 ،بعد الافصاح عن إحدى الاشغال داخل شرطة مكافحة المخدرات القسم المتعلق بالنساء والمقرر انها ستكون لشغل رتبة معينة وهى ” جندى” تسائل كثير من النساء حول كيفية التقديم للقبول فى تلك الوظيفة وماهى الشروط التى ينبغي تواجدها حتى لا يتم رفض الورق المقدم، ووقت التقديم المقرر.

الشروط التى ينبغى تواجدها للتقديم على الوظيفة

وضعت إدارة القبول المركزى مجموعة من الشروط صرحت عنها عند الافصاح عن رتبة جندى فى مكافحة المخدرات ينبغى على كل متقدمة النظر فيها اولاً قبل التقديم، وجاءت هذه الشروط هكذا:-

ان يكون لدى المتقدمة الجنسية السعودية.

خضعت المتقدمة للمرحلة الثانوية أو مرحلة اعلى.

خلو المتقدمة من اى سجل جنائي ويشترط ان تكون ذات سمعة جيدة.

ان تكون بطاقة هويتها سارية عند تقديم اوراقها غير منتهية.

الا تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

ان يكون وزنها متناسب مع طولها.

يشترط نجاحها فى كل الاختبارات التى خضعت لها الخاصة بالقبول فى الوظيفة.

الا تكون موظفة فى اى مؤسسة حكومية.

رابط التقديم على رتبة جندى فى شرطة مكافحة المخدرات

يتم التقديم لنيل الوظيفة إلكترونياً عبر رابط وضعته إدارة القبول المركزى تسهيلاً على الراغبين لنيل تلك الوظيفة وحفاظاً عليهم من الازدحام الذي قد ينتج عنه الاصابة بكوفيد 19 لذا وضعت هذه الموقع لتستطيع بواسطته المتقدمة تسجيل بياناتها بكل يسر دون الحاجة للتزاحم والتكدس وإذا تم قبولها يتم استدعائها لخوض اختبارات القبول، ويتم هذا عبر الدخول لرابط موقع ابشر القسم الخاص بالتوظيف من هنا وتسجيل كل بيانات المتقدمة لكن ينبغى مراجعتها والتأكد من صحتها قبل ارسالها حتى لا تتعرض لاى عقاب قانونى بسبب اى بيانات مزيفة.

الوقت المحدد لاستقبال الطلبات

اما بالنسبة لما يتعلق بوقت استقبال طلبات المتقدمين فقد تم بالفعل بدأ استقبال الطلبات بداية من اليوم الاحد ويستمر باب التقديم مفتوح يومياً من الساعة 10 ص حتى الخميس 21 من يناير الجارى، لذا لمن تنوى التقديم عليها الالتزام بالوقت المخصص لهذا والاسراع فى التقديم قبل اغلاق باب التقديم على رتبة جندى.