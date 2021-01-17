أخبار اليمن : عارض ولا أغرب.. ما هو لسان كورونا؟

عارض ولا أغرب.. ما هو لسان كورونا؟يواصل الأطباء في مختلف أنحاء العالم اكتشاف الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والتي تتضح تدريجياً، بعد أن كانت تقتصر في بداية الأمر على الحرارة والسعال، ثم أضافوا لها فقدان حاستي الشم والتذوق والطفح الجلدي، إضافة إلى بعض الأعراض الأخرى.

وفي هذا الشأن، أفاد بروفيسور بريطاني عن عارض جديد وغريب يظهر على مصابي كورونا يدعى "لسان كورونا"، داعياً إلى ضرورة الانتباه لهذا العارض وتصنيفه ضمن قائمة أعراض "كوفيد-19".

وحذر البروفيسور تيم سبيكتور في صورة مروعة نشرها على وسائل التواصل لما يبدو عليه العارض الغريب. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وتشمل أعراض فيروس كورونا عادة ارتفاع درجة الحرارة والسعال وفقدان حاسة التذوق والشم. لكن سبيكتور الذي يدرس في معهد لندن ويرأس دراسة تطبيق Covid Symptom Study App، يقول إن نحو 20% من جميع المرضى تظهر عليهم علامات غير مدرجة في القائمة الرسمية للحكومة لأعراض فيروس كورونا.

واستخدم سبيكتور المنشور على "تويتر" لحث الجمهور على البقاء في المنزل إذا شعروا بتوعك، حتى لو كانت مجرد حالة من التعب. مشيراً إلى أن شخصاً من كل خمسة أشخاص مصابين بكوفيد لا يزال يعاني من أعراض أقل شيوعا لا تظهر في قائمة أعراض كورونا الرسمية، مثل الطفح الجلدي الجديد أو تقرحات في الفم.

وقال: "هناك أعداد متزايدة من لسان كوفيد وتقرحات غريبة بالفم. إذا كان لديك أعراض غريبة أو حتى مجرد صداع وإرهاق فابق في المنزل".

وقالت غابرييل سكالي، طبيبة الصحة العامة ورئيسة علم الأوبئة والصحة العامة في الجمعية الملكية للطب، لصحيفة "ذي صن" البريطانية إن الفيروس يمكن أن ينتج "تأثيرات في مثل هذا النطاق الواسع من أجهزة الجسم".

وأضافت أن الأعراض في الفم وقع تحديد علاقتها بـ" كوفيد-19" منذ بعض الوقت، وقد تهاجم بعض الأمراض التي تؤثر على الجهاز المناعي اللسان مسببة تغيرات تشمل الألم أو تغير اللون أو التورم أو قواما غريبا. ويمكن أن تكون مشاكل اللسان أيضا نتيجة لسوء نظافة الفم أو التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي. وتقرحات الفم شائعة جدا ويمكن أن تنتج عن مجموعة من الأشياء، بما في ذلك الطعام أو الشراب الساخن أو الأدوية أو الإجهاد أو التغيرات الهرمونية أو نقص الفيتامينات.

ويساعد الخبراء على تحديد الأعراض الشائعة لدى الأشخاص الذين لديهم نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد، وكذلك تتبع حجم تفشي المرض.

ويشار إلى أن الأوجاع، والتهاب الحلق، والإسهال، والتهاب الملتحمة، والصداع، وفقدان التذوق أو الشم، والطفح الجلدي الجديد وتغير لون أصابع اليد أو أصابع القدم، كلها مدرجة كأعراض أقل شيوعا لفيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية.