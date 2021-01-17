عاجل .. الشرطة الروسية تعتقل المعارض نافالنى فور وصوله موسكو

جدة - نرمين السيد - أوقفت قوات الأمن الروسية المعارض أليكسى نافالنى لدى وصوله إلى مطار "شيريميتفو" من ألمانيا تنفيذا لأمر قضائى سابق صدر بحقه بتهمة الاحتيال، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأشار بيان لمصلحة السجون الروسية، أنه "تم إيقاف المواطن نافالنى بناء على قرار صادر فى ديسمبر 2020، من قبل رئيس مصلحة السجون الفدرالية الروسية فى موسكو، والذى بموجبه تم وضع نافالنى على قائمة المطلوبين لارتكابه انتهاكات منهجية لظروف الإفراج المشروط، مع أمر باتخاذ الإجراءات لإيقافه عند تحديد مكان وجوده".

وأضاف: "الإجراءات اللاحقة بحق نافالنى سيحددها القضاء الروسى".

وأوقفت الشرطة فى مطار موسكو، فى وقت سابق اليوم الأحد، عددا من حلفاء المعارض الروسى اليكسى نافالنى وذلك بعدما توجهوا إلى المطار لاستقباله بعد عودته من ألمانيا، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.

وكتب إيفان جدانوف على تويتر : "تم توقيف كل من ليوبوف سوبول ورسلان شافيدينوف والمحامى اليكسى مولوكويدوف ومساعد نافالنى إيليا باخوموف ومديرة حملته أناستازيا كاديتوفا وقسطنطين كوتوف".

ويتهم الكرملين، المعارض الروسى أليكسى نافالنى، بالتعامل مع الاستخبارات الأمريكية.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، فى وقت سابق، إنه بات من الواضح أن الناشط الروسى، أليكسى نافالنى، يعمل لصالح أجهزة استخباراتية وأجهزة تابعة لدول غربية.

ونقل المعارض الروسى فى الـ20 من أغسطس الماضى، فى حالة غيبوبة إلى مستشفى فى مدينة أومسك الروسية، بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو.

وأضاف فولودين ردا على تصريحات أطلقها نافالنى مؤخرا، بشأن إمكانية وقوف الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين وراء محاولة تسميمه، إن "الجميع عمل على إنقاذه بإخلاص، من طيارين وأطباء وصولا إلى الرئيس بوتين، فهذه كلمات شخص غير شريف".

وتنفى موسكو الاتهامات بالضلوع فى التسميم المفترض لأليكسى نافالنى، الذى يتلقى العلاج حاليا فى مستشفى "شاريتيه" ببرلين، بعد إصابته الشهر الماضى بوعكة صحية حادة وهو على متن رحلة جوية داخلية فى روسيا.