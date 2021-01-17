إنفلونزا الطيور.. اليابان تعدم الملايين من طيور الدجاج 

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن السلطات أعدمت أكثر من 5.8 مليون دجاجة خلال العام الماضي، عقب اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أنه "آخر مرة تم فيها تسجيل إعدام مثل هذا العدد من الطيور كان في شتاء 2005-2006، عندما اضطر المتخصصون إلى إعدام 5.7 مليون دجاجة بسبب الوباء".
وتابعت، أنه "تم اكتشاف الفيروس في 15 محافظة من أصل 47 في اليابان".
وفرضت السلطات الصحية حجرا صحيا على مزارع الدواجن حيث تم العثور على بؤر للعدوى في منطقة طولها 3 كيلومترات، كما حظرت تصدير الدجاج والبيض خارج منطقة.
ولا يستبعد الخبراء أن يتجاوز العدد الحقيقي للطيور المعدومة الـ6 ملايين بنهاية الموسم الحالي.
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