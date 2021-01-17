 ارتفاع حصيلة وفيات زلزال إندونيسيا إلى 73 شخصا 

أعلنت الوكالة الوطنية للكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، أن حصيلة القتلى جراء زلزال إقليم سولاويسي الغربية ارتفعت لتصل إلى 73 شخصا.
وبلغت قوة الزلزال 6.2 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ومن جانبه قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث راديتيا جاتي "إن معظم الوفيات كانت في مدينة ماموجو، عاصمة الإقليم حيث تم تسجيل 47 من الوفيات".
ولفت المتحدث إلى أن خدمات الطوارئ في ثلاثة مستشفيات على استعداد لاستقبال ضحايا الزلزال.
وضرب زلزال مقاطعة سولايسي الغربية في وقت مبكر من يوم الجمعة، وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات شمال شرقي ماجيني، وعلى عمق 10 كم.
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