رئيس المجلس الأوروبي لا يستبعد اعتماد شهادات الخلو من كورونا شرطا للسفر 

لم يستبعد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اعتماد شهادات التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر على من لم يأخذ اللقاح، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة معمقة.
ونشر المكتب الإعلامي للمجلس مقتطفات من المقابلة التي أجراها مع ميشيل التلفزيون العمومي الهولندي، ومنها قوله إن موضوع الشهادات حساس بالنسبة لبعض الدول الأوروبية التي قد تفسر دعم اعتماد الشهادة على أنه دليل على سعي قادة الاتحاد لجعل التطعيم إلزاميا، "فيما ترى دول كثيرة أنه من المفضل إبقاء التطعيم طوعيا".
وتابع ميشيل أن هذه المسألة الشائكة سيناقشها زعماء دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن لهذه المناقشة مسارين، أولهما قبول دول الاتحاد اعتماد شهادة التطعيم من عدمه، وثانيهما هو متى يمكن اعتمادها. وأضاف: "من الواضح تماما بالنسبة إلي أنه إذا وافقنا على هذه المبدأ، فيجب أن يخضع عدد أكبر من الناس للتطعيم قبل أن يصبح ذلك مناسبا".
وفي وقت سابق رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بفكرة اعتماد شهادة تطعيم معترف بها في جميع دول الاتحاد، لكنها أشارت إلى ضرورة دراسة إمكانية أن تمنح هذه الوثيقة حقوقا إضافية لصاحبها، ومنها حق السفر.
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