الأمين العام للأمم المتحدة يطلب بسحب حق التصويت من إيران.. وطهران ترد

كتب الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، اليوم الأحد، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة، أن 10 دول من بينها إيران لا يجب أن يكون لها الحق في التصويت.
وبحسب "إيران إنترناشوال"، طلب جوتيريش من رئيس الجمعية العامة سحب حق التصويت من الدول الـ10 بسبب مديونياتها المتفاقمة.
بينما ردت إيران على رسالة جوتيريش على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، الذي كشف عن مقترح طهران لسد ديونها للأمم المتحدة.
وقال خطيب زادة إن "طهران تقترح سداد ديونها للجمعية العامة للأمم المتحدة من مواردها المجمدة في كوريا الجنوبية، بإذن من البنك المركزي الإيراني".
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