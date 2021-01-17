تونس.. تجدد الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن

أفادت وسائل إعلام تونسية في أنباء عاجلة منذ قليل، بتجدد الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك بعد هدوء نسبي طيلة اليوم بعد 3 أيام من المظاهرات احتجاجًا على الأوضاع المعيشة.

وقالت إذاعة "موازييك" التونسية إن "قوات الأمن أحبطت اقتحام أحد المحال التجارية الكبيرة في ولاية المنستير، وذلك بعد أن عمد مجموعة من الشبان إلى قطع الطريق المؤدي لهذا المحل باشعال الإطارات المطاطية و وضع الحجارة".

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد عن اعتقال أكثر من 240 شخصا أغلبهم من المراهقين والصبية عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة يوم السبت.

وأقام عشرات المتظاهرين حواجز وأضرموا النيران لإغلاق شوارع مدينة سليانة الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من العاصمة تونس.

وبدأت المظاهرات في سليانة ومدن أخرى يوم الجمعة، بعد أن أظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجل شرطة وهو يصرخ ويدفع راعيًا دخلت أغنامه مقر الحكومة المحلية.