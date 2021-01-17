الكويت.. السلطات تدرس تعديل قرارات فحص كورونا للمسافرين

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، أن السلطات الكويتية تدرس تخفيض الحجر المنزلي للقادمين إلى البلاد الى أسبوع واحد فقط، في حال ثبوت خلو المسافر من فيروس كورونا.

ونقلت "القبس" عن مصادر مطلعة قولها إن قرار تخفيض الحجر يرتبط بتطبيق قرار تحميل شركات الطيران إجراء فحصي الـ PCR.

وأضافت المصادر: "القرار الصادر عن مجلس الوزراء حدد أن يقوم الراكب بإجراء فحصي PCR، الأول أثناء قدومه إلى مطار الكويت الدولي، والثاني خلال مدة الحجر من دون أن يحدد اليوم المخصص للفحص، وهو الأمر الذي سيحسم قريبا".

وتابعت المصادر: "التصور المبدئي لدى السلطات الصحية أن يخفض الحجر المنزلي لمدة أسبوع، نظرًا لخضوع المسافر لـ 3 مسحات PCR في حال تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحميل شركات الطيران، وهو عدد كبير".

وقالت: "وبالتالي يأتي التصور الأولي أنه في حال إجراء المسافر لفحص الـ PCR في اليوم السابع من وصوله إلى البلاد وظهرت النتيجة سلبية يتم الاكتفاء بمدة الـ 7 أيام كحجر منزلي وفي حال ظهور الأعراض يستمر في الحجر لمدة أسبوعين".