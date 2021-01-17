لوموند: وثائق مسربة تكشف تعرض وكالة الأدوية الأوروبية لضغوط للموافقة على لقاح فايزر

أظهرت وثائق متعلقة بلقاح كورونا - كوفيد 19 مسروقة من وكالة الأدوية الأوروبية، أن الوكالة تعرضت لضغوط للموافقة على لقاح فايزر و بيون ان تك في أسرع وقت ممكن على الرغم من مجموعة من المخاوف، وفقًا لتقارير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية بعد إجراء تحقيق في الملفات المتاحة على شبكة الانترنت.

وخلال الشهر الماضي، قالت وكالة الأدوية الأوروبية - وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مكلفة بتقييم وتنظيم المنتجات الطبية - إن شبكاتها قد تم اختراقها، حيث قام قراصنة بنسخ مجموعة من الوثائق المتعلقة بلقاح كورونا، الجمعة، زعمت الوكالة أنه بعد الوصول إليها، تم أيضًا "التلاعب" بالوثائق قبل تسريبها عبر الإنترنت.

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وبحسب ما ورد تتضمن الملفات 19 رسالة تم إرسالها بين 10 و25 نوفمبر من قبل موظفي الوكالة، وتحتوي على خمسة رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها إلى عدة مستلمين (وبالتالي فإن إمكانية التلاعب بهم تعتبر أكثر صعوبة).

وتشمل هذه رسالة مؤرخة في 12 نوفمبر بين موظفي الوكالة ومفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، التي قيل إنها أبلغت المنظم أن الدول الأوروبية يجب أن "تتلقى اللقاح في نفس الوقت" ونصحت بعدم "إجبار" الدول على تطبيق الإجراءات التنظيمية الوطنية لتجنب مزيد من التأخير في الموافقة على الدواء.

اما الرسالة الثانية، بتاريخ 19 نوفمبر، تظهر مسؤولًا رفيعًا في وكالة الادوية الاوروبية يستدعي مكالمة جماعية مع مسؤولي المفوضية الأوروبية ، ويصف جوًا "متوترًا إلى حد ما"، و "أحيانًا غير سار" والذي أعطى "فكرة عما قد تواجهه الوكالة إذا كانت التوقعات، واقعية أم لا، لم تتحقق "في الإطار الزمني للموافقة.

وفي مراسلات مؤرخة في 20 نوفمبر، قيل إن المسؤول نفسه أبلغ أعضاء وكالة الأدوية الدنماركية أنهم "فوجئوا" بخطوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول علنًا إن لقاحات فايزر وبيو ان تك و مودرنا ستحصل على الموافقة من قبل نهاية عام 2020 على الرغم من المخاوف المستمرة لمنظمي الوكالة بشأن "كلا العقارين".