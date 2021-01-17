فتح حساب في بنك ساب إلكترونيًا (الشروط والخطوات)

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محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الكثيرون عن كيفية فتح حساب في بنك ساب إلكترونيًا، حيث قدم بنك ساب السعودي البريطاني خدمات إلكترونية عديدة من خلال تطبيق أبشر الإلكتروني؛ حتى يسهُل على العملاء إتمام كافة إجراءاتهم دون الحاجة للذهاب لأفرع البنك وبهذا يتم توفير وقت وجهد كل من العميل وموظفي البنك وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين باتباع الإجراءات الإحتياطية المفروضة من قبل الدولة للحد من انتشار الفيروس.

شروط فتح حساب في بنك ساب إلكترونيًا

هناك بعض القواعد التي وضعت من قبل إدارة البنك حتى يتمكن الأفراد والعملاء من فتح حساب خاص بالبنك عبر بوابة أبشر الإلكترونية وهذه الشروط هي:

أن تكون الهوية الوطنية للعميل مازالت سارية.

ألا يقل عمر الفرد عن 18 عام.

حساب الشخص الخاص على بوابة أبشر يجب أن يكون فعال.

أن يكون للمتقدم بالطلب لديه عنوان وطني.

الراغب في فتح حساب في بنك ساب يجب أن يكون ما زال مقيم في المملكة العربية السعودية.

لا يسمح بأن يكون المتقدم بطلب فتح الحساب من الشخصيات السياسية بالدولة.

أن تكون كافة البيانات التي تم إدخالها صحيحة تمامًا.

خطوات فتح حساب في بنك ساب

ادخل إلى موقع بنك ساب الإلكتروني الرقمي من هنا.

قم بتسجيل حساب جديد من بيانات حسابك الشخصي بموقع ابشر الإلكتروني.

بعدها يتم ملء كافة البيانات المطلوبة بدقة شديدة.

الموافقة على الشروط السياسية المعروضة.

الموافقة على الإقرار.

الضغط على تفعيل.

وفي حالة عدم وجود حساب على أبشر قم بالدخول على موقع ابشر الإلكتروني من هنا، وبعدها سجل دخول جديد وقم باستكمال كافة الخطوات وقم بكتابة الرمز المرئي، وبعدها قم بتأكيد التسجيل.

هناك طريقة أخرى وهي: