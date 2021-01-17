مصر.. حكم قضائي بمصادرة أموال 89 من قياديي الإخوان

قضت محكمة مصرية، يوم الأحد، بمصادرة أموال 89 من قادة تنظيم الإخوان، الذي صنفته السلطات المصرية منظمة إرهابية عام 2013.

ونقلت "فرانس عن مسؤول قضائي قوله إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها الى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار، ورثة الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون، بعد أن تمت محاكمتهم بعدة تهم، من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر عام 2018، بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".