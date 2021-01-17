مفوضية الانتخابات بالعراق تقترح 16 أكتوبر للانتخابات المبكرة

جدة - نرمين السيد - وكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود معوقات فنية كبيرة تواجهها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.
وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل، إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء الماضى، حيث أبلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة أمام إجراء الانتخابات، وأنها بحاجة إلى وقت أكثر"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وأضافت أن "تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة على الموعد المقترح لإجرائها من عدمها".
وفى ديسمبر الماضى، كان مكتب رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، قد حدد موعد الانتخابات المبكرة فى 6 يونيو المقبل.
وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمى، تشديده على ضرورة العمل على إنجاح الانتخابات المبكرة فى العراق.
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