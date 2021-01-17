قبيل تنصيب بايدن .. انتشار لقوات الحرس الوطنى فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأحد، انتشارًا لقوات الحرس الوطنى، وذلك قبيل أيام من مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، وذلك الأربعاء المقبل، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأعلنت السلطات الأمريكة قبل أيام، زيادة قوات الحرس الوطنى التى ستؤمن تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن إلى 20 ألفا. وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى كريس ميل، وقع قرارًا بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطنى قوامها 6.200 عنصر إلى العاصمة واشنطن.

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