جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو، وفقًا لقناة (فرانس 24) اليوم لأحد، إن المتمردين تخلوا عن المواقع التى احتلوها وفروا من المدينة ليل الجمعة والسبت.
واضاف: "أن مدينة (بانجاسو) أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا بعد الإنذار الذى وجهته البعثة الجمعة إلى المجموعات المسلحة".
وأشار إلى أن قوات الأمم المتحدة تبقى فى حالة تأهب لمنع أى عمل من قبل الجماعات المسلحة يستهدف السكان المدنيين وسلطة الدولة وقوات حفظ السلام أو عودة المتمردين إلى المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تعلن السيطرة على مدينة احتلها متمردون فى إفريقيا الوسطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.