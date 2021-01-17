الأمم المتحدة تعلن السيطرة على مدينة احتلها متمردون فى إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو، وفقًا لقناة (فرانس 24) اليوم لأحد، إن المتمردين تخلوا عن المواقع التى احتلوها وفروا من المدينة ليل الجمعة والسبت.

واضاف: "أن مدينة (بانجاسو) أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا بعد الإنذار الذى وجهته البعثة الجمعة إلى المجموعات المسلحة".

وأشار إلى أن قوات الأمم المتحدة تبقى فى حالة تأهب لمنع أى عمل من قبل الجماعات المسلحة يستهدف السكان المدنيين وسلطة الدولة وقوات حفظ السلام أو عودة المتمردين إلى المدينة.