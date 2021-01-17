بريطانيا تحض الصين على السماح لمراقبين أمميين بتقييم وضع الإيجور

جدة - نرمين السيد - حضّ وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، الصين، اليوم الأحد، على السماح لمراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى الصين لتقييم وضع أقلية الإيجور المسلمة فى منطقة شينجيانج، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو".





واتخذت المملكة المتحدة التى ندّدت بـ"همجية" النظام الصينى، هذا الأسبوع تدابير تمنع وصول البضائع المرتبطة بالعمل القسرى الذى يزعم أن بكين تفرضه على أفراد هذه الأقلية، إلى المستهلكين البريطانيين.

وفى مواجهة الاتهامات باحتجاز الإيجور فى معسكرات اعتقال وفرض عمل قسرى عليهم وتعذيبهم، دعا السفير الصينى لدى الأمم المتحدة تشانج جون المملكة المتحدة إلى "الكف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين"، معتبراً الأمر "اعتداء سياسيا بحتا".

وقال دومينيك راب، اليوم الأحد، عبر شبكة "سكاى نيوز" إن مصير الإيجور "مخجل للغاية ومقزز ومروع".

ورأى أنه إذا كانت الصين تحتجّ على الاتهامات الموجهة إليها، فهناك "وسيلة بسيطة" يمكنها من خلالها أن توضح الأمر وهى "السماح لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة هذه المواقع والوصول إليها".