أمريكا تتوقع أسابيع مظلمة بسبب كورونا وإرتفاع الوفيات إلى نصف مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة روشيل والينيسكى، المدير القادم لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية فى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نحو نصف مليون وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، بحلول منتصف فبراير المقبل.





وقالت المرشحة من قبل الرئيس الأمريكى المنتخب لمنصب مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فى تصريحات أوردتها شبكة "سى إن إن" اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة بانتظار بعض الأسابيع المظلمة، مضيفة: "هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المتعافين الذين لا يزالون يعانون من متلازمة غير معروفة بعد تعافيهم". وتابعت: "لم نر بعد ما تداعيات السفر والتجمعات التى حدثت فى فترة الإجازات، وتبعات ارتفاع معدل الإشغال فى المستشفيات، أعتقد أننا لا نزال بصدد بعض الأسابيع المظلمة".

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