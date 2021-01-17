استئناف الحركة التجارية بين السعودية وقطر

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، استئناف الحركة التجارية مع قطر، بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف.
وأعلن ميناء الملك عبد العزيز السعودي في الدمام عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستفتح سفارتها في قطر.
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