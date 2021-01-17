كم يبلغ راتب جندي نساء في وظائف مكافحة المخدرات 1442

يعتبر البحث عن راتب جندي نساء في وظائف مكافحة المخدرات 1442، اليوم واحدا من أهم الأمور التي تشغل بال المواطن السعودي و يسعى وراءها في الكثير من المواقع الإلكترونية، وخاصة النساء بهدف التعرف على قيمة الرواتب التي سيتم دفعها إلى جميع المواطنات اللاتي تقدمن إلى وظائف مكافحة المخدرات للسيدات من حملة الثانوية أو أعلى، ومن خلال المقال التالي سوف نتعرف تفصيليا على سلم رواتب المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالكامل بما فيها راتب جندي نساء مكافحة المخدرات، و لمن ترغب في التقديم للوظيفة يمكنها أيضا متابعة كيفية وخطوات تقديم الطلب من خلال الرابط الذي خصصته المديرية للتقديم في الوظائف.

ما هو عمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات وما هي وظيفة جندي للنساء ؟

تعمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة، على مواجهة كافة عمليات تهريب المخدرات إلى البلاد، ومنعها من التسلل إضافة إلى عملها المستمر على زيادة وعي المواطنين بمدى الأخطار والأضرار التي تنتج عن تعاطي المخدرات، خاصة و أن المديرية تملك اليوم ما يزيد عن 93 إدارة وشعبة وقسم في شتى أنحاء المملكة، و خلال الساعات القليلة الماضية خرجت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوظيفة جديدة من نوعها ستكون مخصصة للمواطنة السعودية فقط ، و هي : وظيفة جندي للنساء والتي تزايد عمليات البحث مؤخرا على قيمة راتب الوظيفة خاصة و أن الوظيفة متاحة بأقسام المديرية في شتى أنحاء البلاد.

كم تبلغ قيمة راتب جندي نساء مكافحة المخدرات 1442، كما أعلنته مديرية مكافحة المخدرات؟

وقد كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، عن سلم الرواتب التي سيتم دفعها إلى الموظفين الذي سيتم قبولهم للالتحاق بالوظائف المختلفة التي تم الإعلان عنها، ومنها بالطبع راتب جندي مكافحة المخدرات للنساء ، و الذي أعلنت عن قيمته حوالي 7500 ريال سعودي، موزعة كالتالي:

قيمة راتب أساسي = 2800 ريال سعودي.

قيمة مكافحة الإرهاب = 941 ريال سعودي.

قيمة شهادة ثانوي = 300 ريال سعودي.

قيمة بدل خطر = 600 ريال سعودي.

قيمة بدل ميدان = 450 ريال سعودي.

قيمة نقل = 500 ريال سعودي.

قيمة بدل اعاشة = 500 ريال سعودي.

قيمة بدل اعاشة إضافية = 500 ريال سعودي.

قيمة التقاعد = 400 ريال سعودي.

و بالتالي يكون قيمة الراتب الإجمالي لوظيفة رتبة جندي = 7500 ريال سعودي

ما هو سلم رواتب مكافحة المخدرات 1442كما أعلنته مكافحة المخدرات ؟

يجدر الإشارة إلى أن الرواتب التي أعلنت عنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات للوظائف التي طرحت مؤخرا؛ تندرج تحت الرواتب العسكرية والتي تقوم وزارة الداخلية السعودية بتحديد قيمتها، وهي كالتالي ” سلم درجات الأفراد ، سلم درجات الضباط ” :

ما هي شروط تقديم النساء في وظائف مكافحة المخدرات ؟

وإليكم شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات المخصصة للنساء، والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية ، وهي كالتالي:

يشترط أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الأصل والمنشأ، ما عدا من نشأت مع والدها في خلال خدمته خارج البلاد.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فما فوق.

يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك، و لا يوجد لديها إدانة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن تكون المتقدمة تملك هوية وطنية سارية ومستقلة.

يشترط أن تكون المتقدمة متوافقة الوزن مع الطول طبقا للائحة الطبية.

يشترط أن تكون المتقدمة لم يتم تعيينها من قبل في أي وظيفة عسكرية

يشترط أن تكون المتقدمة لم يتم إنهاء خدمتها من قبل من أحد المراكز أو المعاهد العسكرية.

يشترط أن تكون المتقدمة لديها القدرة على اجتياز كافة الاختبارات التي تم تحديدها للقبول.

خطوات التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 والتي أعلنت عنها مديرية مكافحة المخدرات

وفي الوقت نفسه فقد كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن الطريقة اللازمة التي يجب القيام بها عند التقديم على وظيفة رتبة جندي للنساء، وذلك عبر منصة أبشر للتوظيف، من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني ” لبوابة أبشر للتوظيف ” .

يتم الضغط على أيقونة ” الوظائف المتاحة ” .

يتم الضغط على أيقونة ” الوظيفة المطلوبة ” .

يجب القيام بمراجعة كافة تفاصيل الوظيفة.

يتم الضغط على أيقونة الموافقة على شروط وقواعد الوظيفة.

يتم الضغط على أيقونة ” تقديم الطلب ” .

يتم بعد ذلك إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وهي :

رقم الهوية. تاريخ الميلاد. الجـ،ـنـ،ـس. الحالة الاجتماعية. رقم هوية الاب. محل الميلاد. تاريخ إصدار البطاقة. مكان إصدار البطاقة. جنسية الأم . جوال صاحب الطلب. فئة المهنة. الوزن. المنطقة التي يسكن فيها المتقدم. المدينة. الحي . الشارع. رقم المبنى. اسم أحد الأقرباء. رقم جوال أحد الأقرباء.

يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة ” التالي ” ،

يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة ” حفظ ” .

تقوم المتقدمة بعد ذلك بإدخال كافة بيانات المؤهلات العلمية ، وهي :

نوع التخصص. التخصص العام. التخصص الدقيق. سنة التخرج. المعدل. التقدير. هل لديك دورة لغة. هل لديك دورة حاسب آلي. الضغط على أيقون ” إضافة مؤهل علمي “، في حالة وجود مؤهل أخر.

يتم الضغط على أيقونة ” حفظ ” ، ثم تقديم الطلب.

بعد الانتهاء من تقديم الطلب عبر بوابة أبشر الالكترونية، يتم طباعة الصفحة ورقم الطلب بشكل كامل.

سوف تصل الى المتقدم رسالة نصية عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله من قبل، تتضمن رقم طلب التقديم على المنصة.

متى ينتهي موعد التقديم في وظيفة جندي للنساء ؟

يجب الإشارة إلى أن التقديم في وظيفة جندي للنساء في مكافحة المخدرات، سوف ينتهي في يوم الخميس بتاريخ 1442/06/08هـ الموافق 2021/01/21م ، و ذلك في تمام العاشرة صباحاً.