ليفربول يتراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم

تعادل منذ قليل نادي ليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة رائعة جمعت بين الفريقين في قمة منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 على ملعب أنفيلد، حيث تبادل الفريقان الهجمات طوال المباراة ولكن كانت هجمات نادي محمد صلاح هى الأخطر على الفريق المنافس، ولكنه فشل في ترجمة تلك الهجمات إلى أهداف وهز شباك الخصم، كما استطاع الاستحواذ على الكرة في تلك المباراة، واستطاع مانشستر تهديد مرمى الريدز بعدد من الفرص الضائعة.

ليفربول ومانشستر يونايتد

فشل نادي مانشستر يونايتد في تسديد أي كرة على مرمى الريدز خلال الثلاثون دقيقة الأولى في تلك المباراة الرائعة، والتي حظيت بمشاهدة كبيرة من جميع مشجعي الفريق في العديد من دول العالم، وذلك وفقاً للإحصائيات التي نشرتها الشبكة العالمية “Squawka”.

أليسون.

ألكسندر أرنولد.

فابينيو.

هندرسون.

روبرتسون.

فينالدوم.

تياجو ألكانتارا.

شاكيرى.

ساديو مانى.

النجم المصري محمد صلاح.

فيرمينو.

تشكيل الريدز

وسادت حالة من الغضب بين جميع مشجعي الريدز بعد تلك النتيجة المخيبة للآمال، حيث أنه فشل في تحقيق الفوز في الجولات الأربعة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، حيث أنه تعادل مع نيوكاسل، وست بروميتش، وخسر أمام ساوثهامبتون، وتعادل اليوم أيضاً أمام نادي مانشستر يونايتد، وكانت آخر انتصاراته أمام فريق كريستال بالاس بسبعة أهداف دون رد بالجولة الرابعة عشر.

ترتيب ليفربول بعد مباراة اليوم

وبتلك النتيجة المخيبة للآمال للريدز يواصل ما نشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب البريميرلج برصيد سبعة وثلاثون نقطة، بينما رفع ليفربول رصيده إلى أربعة وثلاثون نقطة ليتراجع للمركز الرابع بعد ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويحظى فريق الريدز بشعبية كبيرة في العالم العربي، وخاصة بعد انضمام الفرعون المصري ” محمد صلاح” وتحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال الفترة الأخيرة