أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف عن "تغيرات مفاجئة" في طقس اليمن

الفلكي الشوافي يكشف عن "تغيرات مفاجئة" في طقس اليمنكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى الأربعاء، حيث من المتوقع أن تشهد اليمن طقساً غير مستقر، يشمل بعض المحافظات هطول أمطار خفيفة.

وتوقع الفلكي اليمني تشكل السحب واجواء غائمة الى غائمة جزئياً على معظم المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية المحاذية مع توقع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على بعض المناطق من السواحل الغربية واجزاء بسيطة من المرتفعات الجبلية المحاذية لها.

ولفت الفلكي الشوافي إلى انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بعد التحسن البسيط في اليومين الماضيين حيث يسود تأثير الرياح الشمالية الشرقية الجافة والباردة على المرتفعات والاحواض الجبلبة والهضاب الداخلية، مؤكداً أن الاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة.

وحذر الشوافي المواطنين في تلك المحافظات من الأجواء الباردة، ونصح كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس بارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

ودعا الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، المزارعين لاستعمال الوسائل المناسبة لتجنيب محاصيلهم الزراعية لفحات البرد، خصوصاً إذا الرياح ساكنة والسماء صافية، ولا يجب الاعتماد على درجات الحرارة فقط، فعوامل طقس آخرى لها تاثيرات على المزروعات.