السعودية.. إصابة 3 مدنيين في جازان جراء مقذوف حوثي

قالت مديرية الدفاع المدني السعودي إن ثلاثة مدنيين أصيبوا إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في اليمن على بلدة حدودية بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وقال متحدث باسم الهيئة "الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان". وأضاف المتحدث أن الهجوم "نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين، رجل وطفلان، نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة وحالتان مستقرتان". وكان التحالف قد اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صوب المملكة.

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