الاتحاد الأوروبى يطالب روسيا بالإفراج الفورى عن المعارض نافالنى

جدة - نرمين السيد - كما اعتبر رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال فى تغريدة على "تويتر" أن توقيف نافالنى فور عودته إلى موسكو أمر "مرفوض"، داعيا إلى الإفراج الفورى عنه.

وأوقفت مصلحة السجون الروسية المعارض أليكسى نافالنى فور وصوله إلى مطار "شيريميتفو" من ألمانيا، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بجريمة الاحتيال.

وأشار بيان مصلحة السجون الروسية إلى أنه "تم توقيف المواطن نافالنى بموجب ورود اسمه فى قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضى ضبطه وإحضاره".

وأضاف البيان: "الإجراءات اللاحقة بحق نافالنى سيحددها القضاء الروسى".

وأعلن نافالنى عن نيته العودة إلى روسيا، على الرغم من أن السلطات أكدت نيتها توقيفه لدى وصوله إلى البلاد.

ونقل نافالنى فى الـ20 من أغسطس الماضى فى حالة غيبوبة إلى مستشفى فى مدينة أومسك الروسية، بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو.