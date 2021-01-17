اللواء خالد المحجوب: الإخوان عملوا بكل الوسائل لسيطرة الارهاب فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى اللواء خالد المحجوب، اليوم الأحد، أن المعركة فى ليبيا ليست فقط معركة رصاص ولكنها معركة فكر ووعى والجيش يعول على بناء المقاتل المحصن الواعى المدرك للأخطار المحدقة بالوطن الليبى، والتى لابد أن يكون جنديها فى أرض المعركة وخارجها داعما للجبهة الداخلية وايضاح حقيقة مايحدث ليحقق الليبيين مصلحة وطنهم فى زمن تتصارع خلاله القوى المختلفة على مصالحها".





وذكرت قناة ليبيا الحدث، أن ذلك جاء خلال زيارة تفقدية للواء المحجوب لمقر الكتيبة 166 المقاتلة بالجيش الليبى. وأضاف اللواء المحجوب، أن الجيش الليبى استطاع بناء قوته الضاربة من الشباب الممزوجة بالخبرات العسكرية السابقة، مشيرا إلى طبيعة المواجهة الحالية فى ليبيا وخطورة تنظيم الإخوان الذى عمل بكل الوسائل على سيطرة الإرهاب على ليبيا ودور القيادة العام فى ليبيا فى قطع الطريق عليهم بتكوين جيش حقيقى يتدرب ويبنى ويقاتل فى نفس الوقت". وتابع اللواء خالد المحجوب، : "وهانحن بالفعل وصلنا إلى ماوصلنا إليه فى زمن قياسى وظروف صعبة"، مؤكداً أن كل الليبيين أملهم فى الجيش الوطنى وهذا الجيش يتشكل من إرادة أفراد القوات الليبية وبما أن كل منكم أمل لليبيين فإن المسئولية عظيمة وتحتم علينا مزيد من التدريب والانضباط والنضال حتى القضاء على الارهاب والفوضى ومن وراءها ومن يدعمها من الخونة والعملاء".

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